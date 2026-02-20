Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:07
Stati generali

Piccoli Comuni, Zangrillo: «25 milioni per gli enti sotto i 5 mila abitanti»

Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione

Pubblicato il: 20/02/2026 – 21:23
ROMA Il progetto “Piccoli” promosso dal dipartimento della Funzione Pubblica e attuato da Anci, “e’ un’iniziativa importante che ha un ruolo centrale. Abbiamo definito una dotazione di 25 milioni di euro, istituito per fornire supporto ai Comuni con meno di 5 mila abitanti nei processi di innovazione”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, a margine della seconda giornata degli Stati generali dei piccoli comuni di Anci, al centro congressi La Nuvola, a Roma. “Un progetto che ci ha dato un’enorme soddisfazione, gli ultimi numeri ci dicono che sono state ammesse all’iniziativa piu’ di 1300 domande, ci sono quasi settemila funzionari e quasi mille team manager impegnati nel supporto ai Comuni”, ha aggiunto Zangrillo. Sul fronte dei Comuni tra cinquemila e 25 mila abitanti, il ministro ha ricordato l’avviso pubblico Risorse in Comune, “con uno stanziamento di cento milioni di euro per accompagnare la trasformazione digitale e organizzativa. Stiamo ragionando insieme ai colleghi degli altri ministeri per riuscire a ottenere una dotazione per riuscire a far accedere a questi progetto anche i comuni che hanno una taglia inferioriore a quelli dei 5 mila abitanti”, ha concluso.

