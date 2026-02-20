Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’emergenza

Smottamento sulla Monte Cucco-Monte Pecoraro, chiusa la NSA 572 a Maierato

A causa di una frana è interdetto un tratto della strada in entrambe le direzioni. La circolazione è deviata lungo la viabilità locale con segnaletica sul posto

Pubblicato il: 20/02/2026 – 13:56
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Smottamento sulla Monte Cucco-Monte Pecoraro, chiusa la NSA 572 a Maierato

VIBO VALENTIA A causa di una frana, è temporaneamente chiusa al traffico la strada NSA 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” dal km 9,300 al km 9,500, in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Maierato in provincia di Vibo Valentia. Sul posto sono presenti il personale Anas e la ditta incaricata per gli interventi di pulizia del piano viabile e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. La circolazione è deviata lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.
Per frana, la 572 è chiusa anche al km 1,200 (Pizzo), comunica Anas aggiungendo che intanto è stato riaperto a senso unico alternato il tratto della di Maierato al km 3,500. Il personale Anas è sul posto per le operazioni di pulizia del piano viabile e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CRONACA
frana maierato
frana Monte Cucco-Monte Pecoraro
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x