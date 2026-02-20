Smottamento sulla Monte Cucco-Monte Pecoraro, chiusa la NSA 572 a Maierato

l’emergenza

VIBO VALENTIA A causa di una frana, è temporaneamente chiusa al traffico la strada NSA 572 “Di Monte Cucco e Monte Pecoraro” dal km 9,300 al km 9,500, in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Maierato in provincia di Vibo Valentia. Sul posto sono presenti il personale Anas e la ditta incaricata per gli interventi di pulizia del piano viabile e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. La circolazione è deviata lungo la viabilità locale con segnalazioni sul posto.

Per frana, la 572 è chiusa anche al km 1,200 (Pizzo), comunica Anas aggiungendo che intanto è stato riaperto a senso unico alternato il tratto della di Maierato al km 3,500. Il personale Anas è sul posto per le operazioni di pulizia del piano viabile e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

