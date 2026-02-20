Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:38
il sisma

Terremoto nel Crotonese, scossa di magnitudo 2.6

La lieve scossa è stata registrata dall’Ingv alle 17:11 con epicentro a Cotronei

Pubblicato il: 20/02/2026 – 18:47
CROTONE Una scossa di terremoto è avvenuta oggi pomeriggio nel Crotonese. Lo rileva l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che registra una scossa di magnitudo 2.6 con epicentro a Cotronei alle 17:11. Il sisma è avvenuto ad una profondità di 8 km e considerata la lievità della scossa non si registrano danni a cose o persone. (redazione@corrierecal.it)

