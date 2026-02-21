Catanzaro, continua la serie positiva: giallorossi corsari a Chiavari e vittoria 3-1 sull’Entella

calcio serie b

CHIAVARI Il Catanzaro continua la sua serie positiva e resta saldamente in zona play off: giallorossi corsari a Chiavari e vittoria 3-1 sulla Virtus Entella. Nella partita valida per la 26esima giornata di Serie B gol di Favasuli (C) al 47′ pt, di Petriccione (C) al 23′ st, di Franzoni (E) al 25′ st e di Pompetti (C) al 29′ st.

Un Catanzaro ultra determinato disputa una gara quasi perfetta tanto da mettere alle corde una Entella che in casa raramente si fa dettare i ritmi dalla avversaria. Invece la squadra di Aquilani parte forte e termina la prima frazione ancora meglio: al 42′ Favasuli parte dalla trequarti, slalomeggia tra gli avversari, chiede e ottiene il triangolo a Iemmello, si presenta davanti a Colombi e lo supera con un tiro incrociato a mezza altezza.

Nella ripresa ci si attende la reazione dei padroni di casa invece i calabresi continuano con eguale concentrazione ed efficacia. Al 23′ raddoppio degli ospiti: Pontisso dalla bandierina, il gioco dei blocchi libera Petriccione che colpisce di testa forte e angolato. Immediata risposta dell’Entella favorita da una partenza del basso troppo arzigogolata dei giallorossi di Aquilani: Franzoni approfitta di un passaggio mal calcolato, e trafigge Pigliacelli. La gara però non si riapre, anzi si chiude cinque minuti dopo: alla mezz’ora filtrante di Petriccione per Pittarello che riesce a controllare la palla in mezzo a portiere e due difensori, porge al liberissimo Pompetti che non deve far altro che depositare nella rete sguarnita.

Il tabellino

VIRTUS ENTELLA (3-5-2)

Colombi 5.5; Parodi 6 (27′ st Guiu Vilanova 5.5), Marconi 5.5 (20′ st Bariti 5.5), Alborghetti 5; Mezzoni 6, Squizzato 5.5, Franzoni 6, Karic 5.5 (27′ st Benedetti 5.5), Di Mario 5.5; Debenedetti 5 (20′ st Tirelli 5.5), Cuppone 5.5 (34′ st Stabile sv). In panchina Del Frate, Siaulys, Dalla Vecchia, Pilati, Turicchia, Del Lungo, Boccadamo. Allenatore Chiappella 5.5.

CATANZARO (3-4-2-1)

Pigliacelli 6.5; Cassandro 6, Antonini 6 (1′ st Frosinini 6.5), Brighenti 6.5; Favasuli 7.5, Pontisso 6 (37′ st Rispoli sv), Petriccione 7, D’Alessandro 6 (17′ st Pompetti 7); Liberali 6.5 (21′ st Pittarello 6.5), Nuamah 6.5 (37 st Di Francesco sv); Iemmello 6. In panchina Marietta, Esteves, Jack, Verrengia, Alesi, Koffi, Buglio. Allenatore Aquilani 7.

ARBITRO Perenzoni di Rovereto 5.5.

RETI 47′ pt Favasuli. 23′ Petriccione, 25′ Franzoni, 30′ st Pompetti.

NOTE Giornata fresca, terreno in discrete condizioni. Spettatori 2827 (830 ospiti), incasso 30.048, 47 euro. Ammoniti: Antonini, Tirelli, Cuppone. Angoli: 5-3. Recupero: 2′; 6′.

Nella foto (fb US Catanzaro 1929) l’esultanza di Iemmello e compagni