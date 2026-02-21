Skip to main content

il fatto

Incendio in una casa in Viale Isonzo a Catanzaro, ustionato il proprietario

Il rogo ha interessato la cucina, a seguito di una sfiammata riconducibile a una fuga di gas. lllesi moglie e figlia

Pubblicato il: 21/02/2026 – 18:56
CATANZARO Un uomo è rimasto ustionato in un incendio nella propria abitazione a Catanzaro. A intervenire le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale e distaccamento di Sellia Marina, con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico e di un’autoscala. L’intervento in Viale Isonzo n. 222 per un incendio di un’abitazione situata al quinto piano di uno stabile. Il rogo ha interessato il locale cucina, a seguito di una sfiammata riconducibile a una fuga di gas. All’interno dell’appartamento si trovavano il proprietario dell’abitazione, la moglie e la figlia; solo il proprietario ha riportato ustioni. I tre occupanti, messisi in sicurezza sul balcone dell’abitazione, sono stati raggiunti dai vigili del fuoco, accompagnati in zona sicura ed affidati alle cure del personale sanitario del Suem 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni alla struttura.

