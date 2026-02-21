Si legge in: 1 minuto
viabiltà
Statale 19 “Delle Calabrie” chiusa per una frana a Colosimi
L’avviso dell’Anas: istituito un temporaneo senso unico alternato gestito da movieri
Pubblicato il: 21/02/2026 – 11:50
COSENZA A causa di una frana, è al momento chiusa la corsia in direzione Battipaglia della strada statale 19 “Delle Calabrie”, al 316,850 ed in località Colosimi, in provincia di Cosenza. Lo rendo noto l’Anas. È stato istituito un temporaneo senso unico alternato gestito da movieri. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura della corsia nel più breve tempo possibile.
