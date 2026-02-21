Stop all’utilizzo di medici cubani, le pressioni di Trump sull’Italia

Il caso

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta facendo pressione sull’Italia affinché interrompa l’utilizzo di medici provenienti da Cuba. Lo scrive Bloomberg citando fonti secondo cui il massimo diplomatico dell’amministrazione Trump all’Avana, Mike Hammer, si recherà già dalla prossima settimana in Calabria per incontrare le autorità locali e il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, per sollecitarli personalmente sulla questione. I piani, aggiungono le fonti, potrebbero ancora cambiare. La Calabria ospita attualmente circa 400 medici cubani. Sebbene L’Avana invii da tempo i propri medici all’estero, l’Italia è diventata una destinazione per medici e infermieri cubani nel 2020, quando il Covid ha colpito particolarmente duramente il Paese.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato