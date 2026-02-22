Cala il sipario sui Giochi, a Verona il gran finale all’Arena

lo spettacolo

Uno show tra acqua, luce, musica, “bellezza in movimento” nel primo monumento patrimonio Unesco sede di una cerimonia olimpica.

La bellezza di Benedetta Porcaroli, la grazia e la leggerezza di Roberto Bolle e il brivido della tromba di Paolo Fresu, la “sorpresa” prima dell’Inno d’Italia, hanno salutato stasera all’Arena di Verona la XXV Olimpiade Invernale di Milano Cortina 2026, con un trionfo della musica lirica che nell’anfiteatro romano trova da cento anni il suo luogo più iconico.

Realizzato dall’Agenzia Filmmaster, con la direzione artistica di Alfredo Accatino, lo spettacolo di due ore e mezza ha voluto rappresentare il territorio italiano, dal ghiaccio delle Alpi al mare e alla Laguna di Venezia. Sul parterre areniano oltre 10.000 Led, ascensore scenico e scenografie in legno, in nome della sostenibilità ambientale dell’evento. Nell’anfiteatro è arrivata la premier Giorgia Meloni, con il vice Matteo Salvini e il ministro Andrea Abodi, i presidenti di Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana – di casa a Verona – poi i presidenti regionali Alberto Stefani, Attilio Fontana e Maurizio Fugatti con Luca Zaia.

E si è partiti con un “corto” dedicato alle opere liriche italiane, dove Francesco Pannofino ha fatto da direttore di scena. Il “padrone di casa”, Rigoletto, è emerso sopra un lampadario dal fondo della scena, con il “Libiam nei lieti calici” poi in bicicletta raggiunge il vicino Teatro Filarmonico per incontrare Porcaroli per un altro intermezzo di musica sinfonica. Si torna all’Arena con le coreografie di Aterballetto e le fotografie di “Faces of Italy” scattate da Marco Delogu.

Brividi nel momento dell’entrata della bandiera italiana e dei medagliati olimpici azzurri: il Canto degli Italiani è stato introdotto e contrappuntato dalla tromba di Fresu ed eseguito dal Coro dell’Arena, premessa all’ingresso della Fiamma Olimpica, in un’ampolla in vetro creata dal maestro muranese Lino Tagliapietra, portata dai quattro “moschettieri” del fondo 4×10 a Lillehammer: Maurilio De Zolt, Flavio Vanzetta, Silvio Fauner e Marco Albarello. Ancora musica, quella delle colonne sonore più belle del cinema per l’ingresso degli atleti – portabandiera azzurri gli ori Davide Ghiotto e Lisa Vittozzi – assieme ai classici pop da ballare con Margherita Vicario e Davide Shorty con Calibro 35.

Poi un omaggio ai medagliati e ai 18mila volontari olimpici, rappresentati dal 90enne Mario Gargiulo, già presente a Cortina 1956, sulle musiche di Gabry Ponte. Il clou della serata è stato quando Roberto Bolle ha fatto il suo ingresso da una botola per “Water Cycle”, la coreografia ispirata al ciclo dell’acqua. Un cerchio che si solleva e si trasforma in sole, due gondole ricordano Venezia mentre Joan Thiele esegue alla chitarra la versione dolce e irresistibile de “Il mondo” di Jimmy Fontana. Il passaggio della bandiera dai sindaci di Milano e Cortina, Sala e Lorenzi, ai presidenti delle Regioni alpine francesi per i Giochi 2030, con l’esecuzione della Marsigliese, ha fatto da prologo ai discorsi finali. “Grandissima Italia, sei stata di parola”, ha detto Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina, mentre Kirsty Coventry, presidente del Cio, ha sottolineato il “nuovo standard per il futuro” dei giochi diffusi, chiudendo ufficialmente l’Olimpiade 2026.

“Grazie per ave condiviso il meglio con il mondo, è stato magico”. Il braciere in Arena si è infine spento, in contemporanea con Milano e Cortina D’Ampezzo e sulle note della pianista veneziana Gloria Campaner. Sembrava tutto finito, quando Rigoletto è tornato in scena per un ultimo gran finale musicale con Major Lazer e Achille Lauro, chiudendo nelle scatole di scena scenografie, costumi personaggi d’opera.

Foto: Ansa