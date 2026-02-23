Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:08
Il dibattito

Aree interne, Franz Caruso: «Finanziamenti fuori tempo, i borghi meritano programmazione vera»

L’intervento del sindaco candidato alla guida della Provincia di Cosenza

Pubblicato il: 23/02/2026 – 18:33
Aree interne, Franz Caruso: «Finanziamenti fuori tempo, i borghi meritano programmazione vera»

COSENZA «Abita Borghi Montani rappresenta certamente un segnale di attenzione, ma non è sufficiente ad affrontare in modo strutturale le criticità che da anni penalizzano i nostri territori, in particolare l’entroterra e le aree montane, che necessitano invece di una programmazione organica e di lungo respiro». È quanto afferma il sindaco Franz Caruso, candidato alla presidenza della Provincia di Cosenza, intervenendo sul progetto regionale dedicato alle aree interne.
«Peraltro – osserva Franz Caruso –  queste misure potevano e dovevano essere adottate in un momento diverso, al di fuori della competizione per le provinciali. Nulla avrebbe impedito di intervenire anche il 9 marzo. La scelta della tempistica, invece, finisce inevitabilmente per sollevare più di un dubbio facendo apparire questi finanziamenti non come il frutto di una programmazione strutturata e lungimirante, ma come un’iniziativa che si sovrappone alla campagna elettorale. Le aree interne meritano interventi pianificati con serietà e continuità, non decisioni che rischiano di essere percepite come legate alle scadenze politiche». Entrando nel merito della problematica Franz Caruso sostiene: «Non si può parlare di rilancio dei borghi senza affrontare con decisione il tema della desertificazione dei servizi e della carenza di infrastrutture moderne. In molti centri dell’entroterra mancano presidi sanitari adeguati, come accade a San Giovanni in Fiore, collegamenti efficienti verso i principali poli urbani e una connessione digitale stabile. Senza questi pilastri fondamentali, qualsiasi investimento rischia di produrre effetti limitati e non duraturi». «Il mio impegno – conclude Franz Caruso – è quello di costruire un progetto provinciale serio e credibile, che parta dai bisogni concreti delle persone e punti a ottenere dalla Regione responsabilità, programmazione chiara e risultati misurabili. I nostri borghi meritano interventi efficaci e duraturi, capaci di incidere realmente sulla qualità della vita dei cittadini». (redazione@corrierecal.it)

Argomenti
AREE INTERNE
finanziamento aree interne
Franz Caruso
Importanti
PROVINCIALI COSENZA
Categorie collegate
Cosenza
Politica
Regione
