L’abbraccio d’amore tra “don Mimmo” e Catanzaro. Sabato la cittadinanza onoraria al cardinale Battaglia

l’omaggio al “prete degli ultimi”

CATANZARO Sabato 28 febbraio nell’Aula Rossa” di Palazzo De Nobili sarà conferita la cittadinanza onoraria di Catanzaro al cardinale “Don” Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, originario di Satriano. Lo riferiscono fonti dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Fiorita. Si suggellerà dunque un abbraccio e un “patto di amore” tra il capoluogo calabrese e “don Mimmo”, conosciuto come il “prete degli ultimi”, il cardinale che oggi guida la chiesa di Napoli ma che a Catanzaro ha lanciato i semi della sua missione pastorale, fondando, tra l’altro, il “Centro calabrese di solidarietà”, struttura all’avanguardia nel contrasto alle dipendenze e nell’assistenza alle fasce deboli della popolazione. La decisione del conferimento della cittadinanza onoraria a don Mimmo Battaglia è stata assunta circa un anno fa, all’unanimità dalla conferenza dei capigruppo consiliari, su proposta del sindaco Fiorita, che così motivò la scelta: «Il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, per noi sarà sempre don Mimmo, il “prete di strada”, sempre a fianco degli ultimi e dei perdenti. Catanzaro è la sua casa, la città dove ha dato – nel Centro Calabrese di Solidarietà – la speranza e la gioia di vivere a centinaia di giovani che stavano per perdersi. Si può dire che don Mimmo è una delle personalità più vicine alla filosofia di Papa Francesco e alla sua “Chiesa in uscita”. Don Mimmo, che è nato a Satriano, porta sempre Catanzaro nel suo cuore. È giunto il momento di solennizzare il forte legame di don Mimmo con la nostra città, con il conferimento della cittadinanza onoraria». (c. a.)

