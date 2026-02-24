Agronetwork presenta i suoi “Quaderni”

l’iniziativa

ROMA Agronetwork ha presentato alla Sala Stampa della Camera dei deputati l’iniziativa editoriale “Quaderni di Agronetwork” realizzata con Confagricoltura e in collaborazione con Rubbettino Editore. L’appuntamento si inserisce in un percorso più ampio volto a consolidare il dialogo tra imprese, ricerca e istituzioni, rafforzando il ruolo del sistema confederale nel presidio dei temi strategici per la competitività agroalimentare. Il primo volume della collana “Nuovi strumenti della finanza per le imprese agroalimentari” nasce da una idea di Confagricoltura per dare continuità ai momenti di confronto promossi dall’associazione, trasformandoli in strumenti concreti per le nostre imprese. La pubblicazione raccoglie e approfondisce gli interventi dei relatori in occasione dell’evento ospitato lo scorso settembre a Palazzo della Valle. Il quaderno mette a disposizione analisi e prospettive su un tema decisivo per il settore: l’accesso alla finanza, anche alternativa, a sostegno dei processi di innovazione, degli investimenti per la crescita delle filiere produttive. Alla presentazione sono intervenuti Sara Farnetti, presidente di Agronetwork, che ha richiamato l’importanza della stretta connessione fra salute e sostenibilità (One Health); l’on. Maria Chiara Gadda, capogruppo di Italia Viva in Commissione Agricoltura; l’on. Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia e segretario della Commissione Agricoltura; l’on. Marco Cerreto, capogruppo Fratelli d’Italia in Comagri; l’on. Antonella Forattini, capogruppo PD in Comagri. “I Quaderni rappresentano una nuova tappa nel percorso di Agronetwork – ha affermato Sara Farnetti, presidente Agronetwork -. Dopo anni di dialogo tra imprese, industria e istituzioni, sentivamo l’esigenza di uno strumento capace di offrire visione e proposte. Il settore agroalimentare è strategico per il Paese e richiede un approccio condiviso alle grandi trasformazioni in atto”. Alberto Statti, componente della Giunta di Confagricoltura con delega al credito, ha ricordato l’iniziativa delle reti di impresa e l’evoluzione delle filiere agroindustriali, aggiungendo: “In uno scenario complesso come quello attuale è fondamentale per le aziende agricole investire in ricerca scientifica e innovazione per fronteggiare sfide sempre più impattanti, come ad esempio quella del cambiamento climatico. Non si può fare innovazione senza investimenti; per questo Confagricoltura prosegue il suo impegno nell’ambito finanziario e la sinergia con gli istituti di credito, per mettere a disposizione delle imprese strumenti innovativi e mirati che ne garantiscano la redditività e la competitività. La finanza deve diventare leva strategica, non solo supporto”. Infine, Florindo Rubbettino, presidente di Rubbettino Editore, ha evidenziato l’esigenza di raccontare il settore primario accogliendo i Quaderni di Agronetwork come un’opportunità. A condurre l’incontro è stata Giulia Callini, segretario generale di Agronetwork e curatrice della pubblicazione, che ha annunciato i prossimi temi di approfondimento: il passaggio generazionale in agricoltura e il Made in Italy con la sua cultura alimentare da promuovere a livello globale.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato