Cocaina e marijuana nel cofano, arresto a Villa San Giovanni durante controlli autostradali

operazione antidroga

VILLA SAN GIOVANNI Il 20 febbraio scorso, nell’area di servizio di Villa San Giovanni, la Polizia di Stato ha arrestato un giovane di Samo per detenzione e trasporto di sostanza stupefacente. L’arresto è stato eseguito nell’ambito dei quotidiani servizi di prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti e, nello specifico, grazie ad un’attività coordinata della sezione “Antidroga” della Squadra Mobile di Reggio Calabria e della Polizia Stradale di Palmi.

In particolare, nel tardo pomeriggio di venerdì 20 febbraio, una pattuglia della stradale di Palmi, in quel momento in servizio sulla tratta autostradale Salerno – Reggio Calabria, ha notato una Peugeot di colore scuro il cui conducente assumeva una condotta di guida non consona alle condizioni meteorologiche, né tantomeno al volume di traffico presente a quell’ora in quella zona dell’autostrada. Pertanto gli agenti hanno seguito per qualche chilometro la macchina e, rilevando che l’automobilista perseverava nel suo comportamento spericolato, hanno ritenuto di intimargli l’alt e di invitarlo ad uscire dall’autostrada ed a fermarsi nell’area di servizio di Villa San Giovanni. Qui, con il coordinamento della locale Procura, unitamente a personale della Squadra Mobile e con l’ausilio dell’unità cinofila della Questura di Reggio Calabria, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e del veicolo e, proprio a bordo dell’autovettura, grazie alla segnalazione dei cani antidroga, è stata rinvenuta la sostanza stupefacente.

Lo stupefacente era stato abilmente occultato all’interno di un’intercapedine situata nel cofano anteriore della vettura, dal quale è stato estratto un contenitore di cellophane sottovuoto con marijuana e cocaina.

In virtù di quanto descritto l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente. Dell’arresto è stata data immediata informazione all’Autorità Giudiziaria che ha disposto che venisse ristretto in regime di arresti domiciliari.

