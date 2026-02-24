Napoli, blitz contro il clan Vanella Grassi e la ‘ndrina Nirta-Strangio: 9 arresti – VIDEO

l’operazione

NAPOLI All’alba di oggi i Carabinieri del comando provinciale di Napoli, a Scampia, hanno eseguito una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Dda partenopea guidata dal procuratore Nicola Gratteri, nei confronti di 9 persone appartenenti al clan Vanella-Grassi. Gli indagati, infatti, sono ritenute gravemente indiziate di associazione per delinquere di tipo camorristico, rapina, detenzione di sostanze stupefacenti e possesso di armi da fuoco, aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose. Tra i destinatari della misura, anche appartenenti alla ‘Ndrina Nirta-Strangio di San Luca.

Uno degli indagati dell’operazione condotta dai Carabinieri si era nascosto in un vano ricavato dietro all’armadio della camera da letto: la stanza dove era posizionato l’armadio è quella della figlia.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato