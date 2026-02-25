Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:41
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la riunione

Anci Calabria, si è insediata la commissione welfare, immigrazione e integrazione

L’assise è presieduta dalla sindaca di Casali del Manco, Francesca Pisani

Pubblicato il: 25/02/2026 – 22:41
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Anci Calabria, si è insediata la commissione welfare, immigrazione e integrazione

CATANZARO Si è ufficialmente insediata, presso la sede di ANCI Calabria a Catanzaro, la Commissione regionale Welfare, Immigrazione e Integrazione. L’assise, presieduta dalla Sindaca di Casali del Manco, Francesca Pisani, ha segnato l’avvio di un percorso finalizzato a rafforzare il ruolo degli Enti locali calabresi nelle politiche di welfare, accoglienza e inclusione, individuando in questi ambiti assi strategici per lo sviluppo territoriale e la coesione sociale.b All’incontro ha preso parte anche la Sindaca di Gioia Tauro, Simona Scarcella, che guida l’Associazione dei Comuni a livello regionale. La sua presenza ha rappresentato un segnale concreto di attenzione e sostegno verso un lavoro che mira a mettere al centro i bisogni delle comunità e il protagonismo delle amministrazioni locali. “La Commissione nasce con l’obiettivo di costruire una rete stabile tra i Comuni calabresi – ha dichiarato la Presidente Francesca Pisani – valorizzando le buone pratiche già esistenti, promuovendo politiche inclusive e intercettando risorse utili a rafforzare i servizi sui territori. Welfare, immigrazione e integrazione sono leve fondamentali per uno sviluppo equilibrato e sostenibile della nostra regione”. Nel corso della riunione sono state delineate le prime linee programmatiche, che prevedono momenti di confronto periodico tra amministratori, attività di coordinamento e iniziative volte a sostenere gli Enti locali nella gestione delle politiche sociali e dei processi di integrazione. La Commissione si propone come luogo di elaborazione, ascolto e proposta, con l’intento di offrire un contributo concreto alla crescita di una Calabria più inclusiva, solidale e capace di affrontare con visione le sfide sociali contemporanee.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
ANCI CALABRIA
commissione welfare
pisani
Politica
Categorie collegate
Politica
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x