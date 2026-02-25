Anci Calabria, si è insediata la commissione welfare, immigrazione e integrazione

la riunione

CATANZARO Si è ufficialmente insediata, presso la sede di ANCI Calabria a Catanzaro, la Commissione regionale Welfare, Immigrazione e Integrazione. L’assise, presieduta dalla Sindaca di Casali del Manco, Francesca Pisani, ha segnato l’avvio di un percorso finalizzato a rafforzare il ruolo degli Enti locali calabresi nelle politiche di welfare, accoglienza e inclusione, individuando in questi ambiti assi strategici per lo sviluppo territoriale e la coesione sociale.b All’incontro ha preso parte anche la Sindaca di Gioia Tauro, Simona Scarcella, che guida l’Associazione dei Comuni a livello regionale. La sua presenza ha rappresentato un segnale concreto di attenzione e sostegno verso un lavoro che mira a mettere al centro i bisogni delle comunità e il protagonismo delle amministrazioni locali. “La Commissione nasce con l’obiettivo di costruire una rete stabile tra i Comuni calabresi – ha dichiarato la Presidente Francesca Pisani – valorizzando le buone pratiche già esistenti, promuovendo politiche inclusive e intercettando risorse utili a rafforzare i servizi sui territori. Welfare, immigrazione e integrazione sono leve fondamentali per uno sviluppo equilibrato e sostenibile della nostra regione”. Nel corso della riunione sono state delineate le prime linee programmatiche, che prevedono momenti di confronto periodico tra amministratori, attività di coordinamento e iniziative volte a sostenere gli Enti locali nella gestione delle politiche sociali e dei processi di integrazione. La Commissione si propone come luogo di elaborazione, ascolto e proposta, con l’intento di offrire un contributo concreto alla crescita di una Calabria più inclusiva, solidale e capace di affrontare con visione le sfide sociali contemporanee.

