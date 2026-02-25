Camion perde il controllo e finisce in una scarpata a Catanzaro: morto il conducente

la tragedia

CATANZARO Tragedia a Catanzaro, in via Barlaam da Seminara, dove, per cause in corso di accertamento, un automezzo pesante, presumibilmente adibito al trasporto di materiale inerte, ha perso il controllo finendo in una scarpata. A perdere la vita è stato il conducente del camion, che una volta recuperato è stato elitrasportato in zona sicura ed affidato al personale sanitario del Suem118 che ne ha constatato il decesso. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro con il supporto di personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) e dell’elicottero Drago VF68 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme. Il personale dei Vigili del Fuoco ha raggiunto, con complesse operazioni di soccorso condotte con tecniche Speleo Alpino Fluviali (SAF), il mezzo e il conducente, localizzati a diverse centinaia di metri all’interno della scarpata. Sul posto i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il personale sanitario del 118.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato