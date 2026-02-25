Grande rimonta Juve, ma alla fine passa il Galatasaray

champions league

TORINO Una grandissima Juventus sfiora l’impresa di rimontare il Galatasaray dal 5-2 dell’andata dei playoff di Champions, ma ai tempi supplementari arriva il gol di Osimhen che gela le speranze: 3-1 a Torino, 5-6 il risultato complessivo. Bianconeri in 10 dalle prime battute del secondo tempo dopo l’espulsione, ingiustificata e tuttavia reale, di Kelly. Prima occasione per gli ospiti al 2′ con Sanchez fermato da Perin, risponde la Juventus al 4′ con Gatti di testa sopra la traversa. Koopmeiners replica un alto sulla traversa di testa al 9′. Perin salva in angolo su un lampo di Osimhen al 10′. Il nigeriano poi abbatte McKennie al 13′ e rimedia un giallo. Dopo il ventesimo in rapida successione Locatelli e Conceiçao sfiorano il vantaggio: inizia una fase decisamente di pressione dei bianconeri. Al 35′ un fallo di Torreira su Thuram in area assegna un rigore ai bianconeri: trasforma Locatelli. Quattro i minuti di recupero. Nel secondo tempo arriva un’espulsione per la Juventus al 47′: Kelly fuori per un fallo -molto dubbio, anche se il Var conferma- su Yilmaz. L’inglese, dopo un’elevazione per allontanare la palla, atterra sulla caviglia del turco ma del tutto casualmente. Il regalo al Galatasaray è però avvelenato perché i bianconeri sfoderano da quel momento una grinta fuori scala. Al 56′ Yildiz tira dalla distanza, deviazione della difesa turca sul palo e angolo, i cui sviluppi non portano a niente. Ancora Juve con Gatti al 62′ poco sopra la traversa, replica il Galatasaray con Osimhen al 67′ deviato da Perin sopra la porta. Il raddoppio arriva al 70′ con Gatti e adesso il risultato complessivo è 5-4, a un passo dall’impresa persino in 10. Occasione clamorosa di pareggiare i conti per Thuram al 77′ con un pallonetto che esce di un niente. Poco dopo Yildiz in scivolata entra quasi in rete ma la palla viene fermata dal palo. L’aggancio arriva all’81’ con una schiacciata di testa di McKennie, 5-5 e si riapre tutto. Cinque minuti di recupero prima di passare ai supplementari. La palla del sorpasso arriva ai piedi di Zhegrova al 96′ su assist di McKennie, un quasi rigore che va però fuori. Ci provano subito dopo i turchi con Torreira dalla distanza, il centrale va tra le braccia di Perin. Il sorpasso però è turco: Osimhen segna il vantaggio al 105′. Zhegrova se ne mangia un altro di diagonale sinistro al 110′, parato da Cakir e la ribattuta va fuori. Boga lancia forte ma alto al 114′. Il secondo gol dei turchi arriva al 119′ con Yilmaz, turchi in Champions con 7-5 e la Juventus saluta a testa altissima. (Adnkronos)

