Omissione o rifiuto di atti d’ufficio a Nocera Terinese, indagati sindaco e dirigente comunale

la vicenda

NOCERA TERINESE Omissione o rifiuto di atti d’ufficio. Sono i reati contestati al sindaco di Nocera Terinese, Saverio Russo (nella foto), e alla responsabile del Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive) Mariolina Pastore, destinatari di un’informazione di garanzia notificata dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme. L’avviso di chiusura delle indagini preliminari è stato comunicato dalla Procura della Repubblica diretta dal procuratore ff Vincenzo Quaranta. Secondo l’accusa, il primo cittadino non avrebbe proibito che si svolgessero in un locale abusivo degli spettacoli sul cui inquinamento acustico e rischio sicurezza erano peraltro giunte alcune segnalazioni da parte di alcuni residenti. Un altro aspetto della vicenda riguarda infine la presunta violazione delle adeguate prescrizioni di sicurezza e ordine pubblico.