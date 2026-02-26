Balneari, Gasparri: «Serve una proroga delle concessioni»

la dichiarazione

ROMA Il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, ha incontrato il presidente dell’associazione Assobalneari, Fabrizio Licordari, il quale ha esposto la difficile situazione della categoria soprattutto alla luce degli ultimi eventi metereologici: «Sono totalmente d’accordo sulla necessità di prorogare le concessioni delle imprese balneari, almeno di quelle che hanno visto distrutti i loro impianti e che non possono procedere a nuovi investimenti, fondamentali per l’accoglienza dei turisti nell’imminente stagione estiva, spendendo soldi per i quali non hanno nessuna certezza di ritorno», ha dichiarato Gasparri. «E’ indispensabile riflettere nuovamente sulla situazione di questo settore. Evitando procedure di gara che realizzino dei monopoli privati, che sono il contrario dei principi di una sana concorrenza. Evitando erogazioni economiche, ma prolungando le licenze a partire dai luoghi che hanno subito devastazioni per dare, in questo modo, un ristoro non oneroso ma fondato sulla certezza della continuità delle imprese», ha aggiunto. «Tale iniziativa – ha proseguito il senatore azzurro – deve essere affrontata con rapidità dai ministri di settore: il ministro dell’Industria, Urso, il ministro del Turismo, Santanchè, il ministro delle Infrastrutture Salvini di cui conosco competenza e sensibilità». «Forza Italia in Senato è pronta a sostenere qualsiasi iniziativa che vada in questa direzione, anche se dovesse partire dalle Regioni che hanno manifestato ampia disponibilità – ha concluso Gasparri – a partire dalla Regione Calabria, guidata da Roberto Occhiuto, dalla Regione Sicilia, guidata da Renato Schifani e dalla Regione Basilicata, guidata da Vito Bardi. Bisognerà anche superare iniziative a livello europeo e Forza Italia è totalmente disponibile farlo».