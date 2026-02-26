“La via del digitale per le imprese italiane”, il roadshow di Assintel fa tappa a Cosenza
Focus dell’incontro è l’intelligenza artificiale come leva di competitività per le imprese
COSENZA “La via del digitale per le imprese italiane”, il roadshow di Assintel dedicato all’innovazione digitale sui territori, fa tappa a Cosenza il 5 marzo. Focus dell’incontro è l’intelligenza artificiale come leva di competitività per le imprese, a partire dai dati più recenti dell’Assintel Report che fotografano lo stato della digitalizzazione delle PMI italiane. Un focus tutt’altro che casuale, portato su un territorio che sta dimostrando una spiccata sensibilità verso lo studio e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, anche grazie a un ecosistema associativo e accademico di riconosciuta avanguardia su questo comparto tecnologico.
Uno spazio sarà dedicato ai servizi a supporto dell’innovazione di EDI Confcommercio, il Digital Innovation Hub di Confcommercio con i suoi sportelli SPIN e ad un confronto con le imprese corporate, che presenteranno approcci innovativi e casi concreti per accompagnare le imprese dal potenziale tecnologico all’applicazione pratica. Un appuntamento pensato per offrire visione, dati e strumenti operativi, e accompagnare le imprese lungo la via del digitale.
Il programma:
ore 10:30 Accredito
ore 10:45 Benvenuto e apertura lavori
Klaus Algieri, Presidente Confcommercio Cosenza e Presidente Camera di Commercio Cosenza
Paola Generali, Presidente Assintel e Presidente EDI Confcommercio
ore 11:00 Interventi istituzionali
Francesco Venneri, Dirigente UOA Transizione Digitale della Regione Calabria
Erminia Giorno, Segretario Generale Camera di Commercio Cosenza
Mariacarmela Passarelli, Delegata per l’Innovazione e l’Imprenditorialità, Università della Calabria
ore 11:20 Panoramica sulle imprese: i dati dell’Assintel Report
Andrea Ardizzone, Segretario Generale Assintel
Daniel Rota, Chairman e co-founder Webidoo
ore 11:45 Dal dire al fare
Intervista allo SPIN EDI Confcommercio e presentazione di case study delle aziende
ore 12:00 I servizi a supporto dell’innovazione: Tavola Rotonda moderata da Serena Bianchini
Dino Atza, Senior Account Executive Centro Sud, AWS
Giuseppe Bonanno, Responsabile Area Retail Calabria Sud, Divisione Banca dei Territori, Intesa Sanpaolo
Gabriele Cataldi, Head of Reseller Channel, Grenke Italia
Daniel Rota, Chairman e co-founder Webidoo
ore 12:30 Chiusura lavori
Modera i lavori Serena Bianchini, Responsabile Comunicazione EDI Confcommercio