“La via del digitale per le imprese italiane”, il roadshow di Assintel fa tappa a Cosenza

l’appuntamento

COSENZA “La via del digitale per le imprese italiane”, il roadshow di Assintel dedicato all’innovazione digitale sui territori, fa tappa a Cosenza il 5 marzo. Focus dell’incontro è l’intelligenza artificiale come leva di competitività per le imprese, a partire dai dati più recenti dell’Assintel Report che fotografano lo stato della digitalizzazione delle PMI italiane. Un focus tutt’altro che casuale, portato su un territorio che sta dimostrando una spiccata sensibilità verso lo studio e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, anche grazie a un ecosistema associativo e accademico di riconosciuta avanguardia su questo comparto tecnologico.

Uno spazio sarà dedicato ai servizi a supporto dell’innovazione di EDI Confcommercio, il Digital Innovation Hub di Confcommercio con i suoi sportelli SPIN e ad un confronto con le imprese corporate, che presenteranno approcci innovativi e casi concreti per accompagnare le imprese dal potenziale tecnologico all’applicazione pratica. Un appuntamento pensato per offrire visione, dati e strumenti operativi, e accompagnare le imprese lungo la via del digitale.

Il programma:

ore 10:30 Accredito

ore 10:45 Benvenuto e apertura lavori

Klaus Algieri, Presidente Confcommercio Cosenza e Presidente Camera di Commercio Cosenza

Paola Generali, Presidente Assintel e Presidente EDI Confcommercio

ore 11:00 Interventi istituzionali

Francesco Venneri, Dirigente UOA Transizione Digitale della Regione Calabria

Erminia Giorno, Segretario Generale Camera di Commercio Cosenza

Mariacarmela Passarelli, Delegata per l’Innovazione e l’Imprenditorialità, Università della Calabria

ore 11:20 Panoramica sulle imprese: i dati dell’Assintel Report

Andrea Ardizzone, Segretario Generale Assintel

Daniel Rota, Chairman e co-founder Webidoo

ore 11:45 Dal dire al fare

Intervista allo SPIN EDI Confcommercio e presentazione di case study delle aziende

ore 12:00 I servizi a supporto dell’innovazione: Tavola Rotonda moderata da Serena Bianchini

Dino Atza, Senior Account Executive Centro Sud, AWS

Giuseppe Bonanno, Responsabile Area Retail Calabria Sud, Divisione Banca dei Territori, Intesa Sanpaolo

Gabriele Cataldi, Head of Reseller Channel, Grenke Italia

Daniel Rota, Chairman e co-founder Webidoo

ore 12:30 Chiusura lavori

Modera i lavori Serena Bianchini, Responsabile Comunicazione EDI Confcommercio