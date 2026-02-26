Pino Nano nominato direttore di “Nuova Armonia”

nuovo corso

ROMA Cambio della guardia alla guida del giornale di Rai Senior “Nuova Armonia”. Dopo 25 anni il vecchio direttore Umberto Casella lascia il suo incarico. Al posto di Casella, che ha diretto il giornale per 25 anni, arriva Pino Nano, già caporedattore centrale dell’Agenzia nazionale della Tgr Rai, e che in questi ultimi due anni era stato accanto a Umberto Casella, il vice direttore del giornale. A dare la notizia della scelta di Pino Nano come nuovo direttore responsabile di Nuova Armonia è stato oggi il presidente di Rai Senior Antonio Calajò che, è scritto in una nota, «ha diffuso a nome dell’intero direttivo di Rai Senior una lettera piena di ammirazione per tutto quello che in tutti questi lunghi anni Umberto Casella ha fatto per il giornale e per la vita stessa di Rai Senior».