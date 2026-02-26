Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:56
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

L’intervento

Rame e spezzoni di binario in auto, denunciati in 4 nel Lametino

Furto sventato grazie ad un poliziotto in pensione. Tre di loro sono di etnia rom

Pubblicato il: 26/02/2026 – 8:56
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Rame e spezzoni di binario in auto, denunciati in 4 nel Lametino

Un intervento scattato grazie all’occhio attento di un poliziotto in pensione ha permesso di sventare un furto di materiale ferroviario nello scalo di San Pietro a Maida. Nei giorni scorsi gli agenti della Polfer di Lamezia Terme sono entrati in azione all’interno del cantiere di una ditta appaltatrice per Rfi, nell’area del sedime ferroviario di San Pietro a Maida Scalo, dove quattro persone si erano introdotte senza autorizzazione. Durante il controllo – esteso anche a un’auto risultata di proprietà di uno dei presenti – i poliziotti hanno trovato nel bagagliaio un cavo e altro materiale ferroso. La successiva perquisizione ha consentito di recuperare un cavo di circa 50 metri contenente rame, appartenente a Rfi, oltre a tre spezzoni di binario, 26 piastre e due secchi utilizzati per la fusione del metallo, attualmente in uso alla ditta impegnata nei lavori. Per i quattro soggetti – 3 dei quali di etnia rom – è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Lamezia Terme con l’accusa di furto aggravato. Il materiale sequestrato è stato restituito ai legittimi proprietari. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
controlli
CRONACA
ferrovia
furto di rame
Lamezia Terme
POLFER
PROCURA LAMEZIA
rfi
Rilevanti
SAN PIETRO A MAIDA
Categorie collegate
Cronaca
Lamezia Terme
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x