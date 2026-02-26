Skip to main content

Scontri Brescia-Cosenza, 33 anni di carcere per 37 ultras

Per i disordini scoppiati all’esterno dello stadio Rigamonti, l’1 giugno 2023

Pubblicato il: 26/02/2026 – 19:21
BRESCIA Una pena complessiva di 33 anni di reclusione è stata inflitta a 37 tifosi del Brescia Calcio per i disordini scoppiati all’esterno dello stadio Rigamonti, al termine di BresciaCosenza dell’1 giugno 2023, gara che aveva sancito sul campo la retrocessione in Serie C (poi evitata a tavolino) del Brescia. A darne notizia è Ansa. Il totale delle pene ammonta a 396 mesi di carcere. Gli imputati avevano scelto il rito abbreviato e dovevano rispondere, a vario titolo, di resistenza aggravata a pubblico ufficiale, danneggiamenti e lesioni per gli scontri con carabinieri e agenti di polizia e per i danneggiamenti nell’area attorno allo stadio. Le indagini avevano portato all’identificazione di 96 persone: 37 hanno definito oggi la propria posizione con la sentenza di condanna.

