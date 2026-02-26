Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:00
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

svolta nell’oncologia

Tumore al colon metastatico: la nuova terapia raddoppia l’aspettativa di vita

L’Italia è la prima in Europa a offrire la cura che sfida la mutazione BRAF

Pubblicato il: 26/02/2026 – 12:48
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tumore al colon metastatico: la nuova terapia raddoppia l’aspettativa di vita

L’Italia ha conquistato un importante primato europeo diventando il primo Paese a offrire, tramite il Servizio Sanitario Nazionale, una nuova combinazione terapeutica per i pazienti affetti da tumore del colon-retto metastatico con mutazione BRAF. Secondo quanto riportato dal Sole 24 Ore, questa specifica forma della malattia, storicamente tra le più aggressive e difficili da trattare, vede oggi una svolta radicale grazie all’approvazione dell’Aifa comunicata durante il congresso del Gruppo Oncologico Italia Meridionale (Goim) a Bari. L’agenzia italiana ha deciso di accelerare i tempi burocratici ricorrendo alla legge 648/96, rendendo disponibile il trattamento prima ancora del via libera formale dell’Ema per rispondere a un bisogno clinico urgente.
Il quotidiano sottolinea come questa nuova strategia, basata sull’associazione di farmaci a bersaglio molecolare e chemioterapia tradizionale, trasformi quella che un tempo era considerata un’ultima spiaggia in una terapia di prima scelta. I dati dello studio internazionale Breakwater, pubblicati sul New England Journal of Medicine, mostrano risultati straordinari: la sopravvivenza globale dei pazienti raddoppia, passando da una mediana di 15 mesi a oltre 30. Questa accelerazione normativa permetterà a circa 800 pazienti italiani ogni anno di accedere precocemente a cure che cambiano radicalmente la storia clinica della malattia, allineando l’Italia agli standard terapeutici già in uso negli Stati Uniti.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
aifa
Oncologia
Sanità
tumore colon
Categorie collegate
Sanità
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x