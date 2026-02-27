Dal ritorno di Pompetti alla solidità difensiva: il Catanzaro contro il Frosinone vuole vendicare il ko dell’andata

sfida d’alta quota

CATANZARO Il Catanzaro si prepara a ricevere domenica il Frosinone in una sfida che promette spettacolo e punti pesanti per la classifica di serie B. I giallorossi vogliono proseguire il loro momento positivo, dopo un filotto di quattro vittorie consecutive, mentre il Frosinone, pur avendo mostrato qualche segno di flessione recente, resta una delle squadre più temibili del campionato.

Il Frosinone, che per gran parte della stagione ha guidato la classifica, occupa attualmente il terzo posto, a soli tre punti dalla vetta detenuta dal Venezia. La squadra ciociara arriva al Ceravolo forte di due vittorie e un pareggio nelle ultime tre partite, confermandosi comunque competitiva e pronta a dare battaglia.

Il Catanzaro di Aquilani, invece, ha ritrovato un’identità precisa sul campo. La squadra è trascinata da capitan Iemmello, in grande forma, ma non mancano altri protagonisti cresciuti visibilmente: da Favasuli a Liberali, da Pontisso e Petriccione fino al trio difensivo composto da Brighenti, Cassandro e Antonini, che insieme a Pigliacelli hanno subito un solo gol nelle ultime quattro partite.

Un ruolo chiave sarà anche quello di Pompetti, tornato in campo dopo un lungo infortunio: il suo talento e la sua tecnica potrebbero essere determinanti nella seconda parte di stagione, contribuendo a mantenere alta la qualità del gioco dei giallorossi.

Il Catanzaro arriva alla sfida con la voglia di vendicare la sconfitta dell’andata contro il Frosinone, quando pur giocando un calcio propositivo, la squadra fu penalizzata dall’espulsione di Frosinini e perse 2-0. Ora, davanti al proprio pubblico, la squadra vuole confermare la crescita mostrata nelle ultime settimane e continuare a sognare in alto. (redazione@corrierecal.it)

