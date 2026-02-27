Ecoforum Legambiente Calabria 2026, Franz Caruso: «Per Cosenza la sfida è già avviata»

rifiuti come risorsa

COSENZA «Ecoforum Legambiente Calabria premia i Comuni virtuosi nella raccolta differenziata. Su 55 Comuni insigniti del riconoscimento “Rifiuti free”, ben 32 appartengono alla provincia di Cosenza. È un segnale positivo che indica chiaramente la strada da seguire. Anche il Comune capoluogo è impegnato in un percorso di miglioramento, con l’obiettivo di incrementare progressivamente le percentuali di raccolta differenziata, a conferma dell’attenzione concreta verso la tutela dell’ambiente. È una responsabilità collettiva che richiede impegno condiviso per rendere il territorio più sostenibile e vivibile». E’ quanto dichiarato dal sindaco di Cosenza Franz Caruso a margine dell’ottava edizione dell’Ecoforum di Legambiente Calabria, appuntamento dedicato all’analisi delle politiche ambientali e alla premiazione dei Comuni più virtuosi della Regione.

Il numero dei Comuni “Rifiuti free” cresce, passando dai 43 della scorsa edizione ai 55 attuali, segnalando non solo maggiore efficienza organizzativa, ma anche un cambiamento culturale condiviso tra cittadini, amministrazioni e operatori del settore.

I dati del dossier “Comuni Ricicloni” e dell’ultimo report Arpacal, pubblicato nel dicembre 2025 e riferito al 2024, confermano un progresso complessivo, seppur con differenze tra le province. La Calabria raggiunge il 58,2% di raccolta differenziata, con un incremento del 3,4% rispetto all’anno precedente. Cosenza guida la classifica con il 66,5%, seguita da Catanzaro (65,5%) e Vibo Valentia (61,8%). Più distanti Crotone e Reggio Calabria, ferme rispettivamente al 46% e al 44%, ancora lontane dagli standard richiesti per una gestione efficiente e sostenibile. Il Rapporto 2025 sull’Ecosistema urbano, realizzato da Legambiente e Ambiente Italia e pubblicato da “Il Sole 24 Ore”, colloca Cosenza al 16° posto nella classifica nazionale, confermandola prima tra le città del Meridione. «Abbiamo raggiunto risultati importanti – ha affermato Franz Caruso – ma puntiamo a fare ancora di più, con impegno costante e determinazione». La prospettiva a lungo termine è chiara: «Trasformare la città in un modello green entro il 2050».

Per il capoluogo bruzio la sfida è già avviata. «Negli ultimi anni abbiamo migliorato la raccolta differenziata e puntiamo a consolidare questi risultati – ha aggiunto il Sindaco di Cosenza –. L’approvazione del Piano del Verde, che deve entrare pienamente a regime, rappresenta un tassello fondamentale della strategia ambientale. Gli interventi programmati ci consentiranno di ottimizzare le performance, incrementando la raccolta differenziata e riducendo i costi di smaltimento grazie a una gestione più efficiente del territorio e degli impianti».

Nella foto Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, e il sindaco di Cosenza Franz Caruso