Nuove terapie in campo psichiatrico: la ricerca calabrese protagonista al Congresso SOPSI

il nuovo studio

CROTONE L’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone consolida il proprio posizionamento nel panorama scientifico nazionale. L’Unità Operativa Complessa (UOC) di Psichiatria, diretta dalla dottoressa Letizia Tiano, insieme al coordinatore infermieristico Antonio Vaccaro, ha partecipato con un simposio eD un poster scientifico al Congresso Nazionale della Società Italiana di Psicopatologia (SOPSI) svoltosi a Roma.

Lo studio su 66 pazienti

L’équipe crotonese ha presentato i risultati di uno studio “real world” condotto su 66 pazienti ricoverati presso il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC), evidenziando l’efficacia di nuovi protocolli farmacologici nel trattamento di pazienti con sintomatologia psicotica acuta e, in particolare, in pazienti affetti da disturbo dello spettro della schizofrenia. La ricerca conferma come l’integrazione tra appropriatezza terapeutica e modelli assistenziali innovativi permetta di migliorare sensibilmente gli esiti clinici, riducendo significativamente il ricorso a pratiche di contenzione meccanica.

«A Crotone si produce innovazione clinica»

«La partecipazione della nostra Psichiatria a un confronto così autorevole – dichiara il Direttore Generale dell’ASP di Crotone, Antonio Graziano – testimonia la qualità del lavoro svolto nelle nostre strutture. Investire nella ricerca scientifica e nel confronto nazionale non è un esercizio teorico, ma un impegno concreto per elevare gli standard di cura sul territorio. Questi risultati dimostrano che anche a Crotone si produce innovazione clinica, garantendo risposte efficaci ai bisogni di salute dei cittadini nel pieno rispetto della dignità del paziente. Altrettanto fondamentale è il costante investimento nella formazione e nell’aggiornamento del nostro personale, pilastri indispensabili per garantire un’assistenza sanitaria non solo efficiente, ma capace di evolvere costantemente in risposta alle nuove sfide cliniche». Il supporto a queste iniziative rientra nella visione della nuova Direzione Strategica, determinata a valorizzare le eccellenze professionali dell’Azienda e ad investire costantemente nell’aggiornamento scientifico, quale leva fondamentale per elevare la qualità delle cure e garantire un’assistenza sempre più moderna e sicura alla comunità crotonese.

