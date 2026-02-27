Vibo, Pugliese capogruppo suscita malumore tra i dem. E la minoranza attacca: «Siete un cinema»

il consiglio comunale

VIBO VALENTIA Il mini-rimpasto di Giunta ha calmato le acque, ma non ha del tutto ricomposto le fratture all’interno del Partito democratico vibonese. La nomina a capogruppo dem, ufficializzata nel Consiglio comunale odierno, di Laura Pugliese ha suscitato qualche malumore tra le fila del Pd, nonostante la crisi politica appena attraversata dalla maggioranza culminata nelle sostituzioni dell’assessore al Bilancio Pina Puntillo e alla Pubblica Istruzione Vania Continanza. Ad entrare in Giunta Ketty De Luca e Francesco Colelli, anche loro “esordenti” nella seduta di oggi insieme alla neoconsigliera comunale Antonella Petracca. Tra i vari auguri di buon lavoro per i nuovi incarichi e i ringraziamenti per gli uscenti, ha destato nella minoranza perplessità la scelta di nominare Pugliese alla guida del gruppo del Pd, posto lasciato vacante dal neoassessore Colelli: «Fino a ieri i “bookmaker” di Palazzo Luigi Razza indicavano Maria Fiorillo come nuovo capogruppo» ha ironizzato Danilo Tucci, del gruppo Cuore Vibonese. «Oggi invece assistiamo ad un colpo di coda con la nomina di Pugliese. Un colpo di coda che immagino lascerà strascichi». Tucci ha anche sottolineato l’assenza della consigliera Fiorillo: «Forse le è venuta una febbre improvvisa, anche se fino a ieri stava bene. In caso le auguriamo che si possa riprendere presto» ha continuato, aggiungendo: «Siete veramente un cinema fantastico, ogni giorno a livello politico ci sorprendete». Ad essere contrario alla nomina di Pugliese ci sarebbe anche l’assessore Stefano Soriano, la cui assenza al momento della discussione è stata fatta notare dalla consigliera Maria Rosaria Nesci: «Il clima di serenità e armonia di cui parla il sindaco non mi pare di vederlo oggi».

Romeo: «Nessun terremoto politico, solo una piccola scossa»

«Voi siete esperti di cinema» ha risposto il sindaco Enzo Romeo. «Dal punto di vista politico questa è una maggioranza coesa, nel momento in cui non dovrebbe essere così prenderemo le nostre decisioni. Ma quello che avviene nei corridoi e nelle stanze della politica non sono dinamiche che possono indebolire a parole il sindaco». «La politica – ha detto – è capacità di stare insieme, determinare equilibri e situazioni positive per la città. Nel momento in cui non ci riuscissimo sarei il primo a dire andiamocene a casa, ma non c’è al momento questa possibilità». Romeo ha ribadito la forza della coalizione: «L’abbiamo rafforzata, accogliendo anche chi è stato critico al sindaco. Sono convinto che concluderemo il nostro percorso». Sulla crisi politica delle ultime settimane: «Non penso ci sia stato un terremoto, al massimo una scossa che manco si è sentita. In politica si contribuisce e si ha anche la maturità di poter dire faccio un passo indietro per mantenere gli equilibri». (ma.ru.)

