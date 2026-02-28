Depositi costieri, Romeo torna sulla determina dell’Autorità portuale: «Ho chiesto che venga modificata»

il consiglio comunale

VIBO VALENTIA Il sindaco di Vibo Enzo Romeo torna a parlare della delocalizzazione dei depositi costieri della Meridionale Petroli, ribadisce la volontà di trasferire l’impianto, ma annuncia di aver chiesto all’Autorità portuale di modificare la determina di chiusura della Conferenza dei servizi. Un piccolo passo indietro rispetto alla forte presa di posizione all’indomani della pubblicazione della determina, quando in una conferenza stampa aveva smentito il rinnovo ventennale parlando di semplice procedura tecnica dovuta. «Non si tratta di un rinnovo» ha ribadito durante il Consiglio comunale di ieri, aggiungendo però di aver «chiesto formalmente che venga modificata la determina, inserendo anche tutte le osservazioni arrivate nel periodo di istruttoria».

Autorità sollecitata sui 40 milioni per il Porto di Vibo Marina

Romeo ha sottolineato come sia l’Asp che la Provincia, pur esprimendo parere favorevole, abbiano specificato che «anche per loro sarebbe meglio la delocalizzazione». In quella che definisce una «battaglia di civiltà» ha ribadito nuovamente l’impegno dell’amministrazione: «Noi stiamo seguendo la questione nei dettagli, negli ultimi due mesi abbiamo fatto 4 videoconferenze con Autorità, Ministero, Regione, Capitaneria e Corap. Non abbiamo lasciato nulla al caso, abbiamo coinvolto tutti gli enti. Noi continuiamo a dire che la delocalizzazione in area Corap sarebbe un vantaggio anche per l’azienda e non dovrebbe esserci resistenza». Sempre sul porto di Vibo Marina, Romeo ha sollecitato l’Autorità sull’utilizzo dei 40 milioni di euro stanziati per lo scalo vibonese: «Ho detto al presidente Piacenza che è una vergogna che ogni anno vengano rimandati questi fondi e che non è possibile continuare in questo modo. Ho sollecitato anche il segretario Faraone sull’abbattimento del capannone ex Civam che a me avevano promesso di abbatterlo un anno fa, ma si giustificano con la lentezza burocratica».

La minoranza incalza

«Se l’intenzione di tutti è quella di delocalizzare, come mai c’è ancora tutta questa incertezza?» ha obiettato dall’opposizione Antonio Schiavello, consigliere di FdI, che riguardo l’azienda ha evidenziato come il suo immobilismo sia forse determinato «dal cercare di ottenere una delocalizzazione a costo zero». Critico anche il consigliere Danilo Tucci, che se da una parte riconosce l’impegno del sindaco, dall’altra sottolinea come la determina rappresenti una «frenata» perché la conferenza dei servizi «ha spianato il terreno per la concessione ventennale. Io – ha aggiunto rivolgendosi a Romeo – le riconosco l’attivismo e l’impegno, ma contesto una sola cosa: abbiamo votato all’unanimità in questo Consiglio per la delocalizzazione dei depositi costieri ed era stato chiesto un Tavolo tecnico permanente tra maggioranza e minoranza, così da poter offrire anche il nostro contributo. Le avrebbe dato una forza dirompente su più livelli, invece io credo che lei sia andato a trattare indebolito».

Romeo: «Sono sostenuto da Ministero e Autorità»

Una tesi, quest’ultima, respinta dal sindaco: «Io non mi sento debole, ma anzi molto forte perché sono sostenuto dal Ministero, guidato da Salvini, che ha messo a disposizione uffici e dirigenti che ci stanno aiutando in questa battaglia. E sono sostenuto anche dal presidente dell’Autorità Piacenza, la nostra è una battaglia condivisa. Poi è chiaro che se non dovessimo riuscire a raggiungere l’obiettivo della delocalizzazione, non sarebbe solo una sconfitta del sindaco ma di tutta la città. Ma io sono convinto che ci sono le condizioni per raggiungere il risultato». (ma.ru.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato