Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:35
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

ore di apprensione

La Farnesina in contatto con gli studenti bloccati a Dubai

Agli studenti del Wsc è stato chiesto di rimanere al sicuro in albergo

Pubblicato il: 28/02/2026 – 23:35
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
La Farnesina in contatto con gli studenti bloccati a Dubai

Il ministero degli Esteri, l’ambasciata d’Italia ad Abu Dhabi e in particolare il console a Dubai Edoardo Napoli sono in costante contatto con i tutor, con gli accompagnatori e con gli studenti del World Student Connection bloccati in queste ore a Dubai dalla chiusura dello spazio aereo nell’emirato. Da Roma l’Unità di crisi sta verificando le possibilità di trasferimento del gruppo di circa 200 studenti che al momento sono ospitati in condizioni di sicurezza in albergo e seguiti dai loro tutor e dagli organizzatori del Wsc. Fonti della Farnesina confermano che “anche agli studenti del Wsc è stato chiesto di rimanere al sicuro in albergo e attendere che vengano trovate soluzioni di trasporto alternative a quelle previste dal loro programma e bloccate dagli attacchi militari in corso in queste ore”.
Nelle scorse ore quattro persone “hanno riportato ferite a seguito dell’incidente” che si è verificato oggi all’aeroporto internazionale di Dubai. Lo riportano le autorità locali, citate dai media.

Argomenti
attacco iran
DUBAI
esplosione dubai
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x