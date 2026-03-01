Di Matteo: «Sto con Gratteri, massoni e mafiosi voteranno Sì»

l’intervento

«Io sono perfettamente d’accordo con Nicola Gratteri per un motivo fondamentale: assieme alle persone perbene che voteranno sì» al referendum, «voteranno sì i massoni, i grandi architetti del sistema corruttivo e i mafiosi». E ciò accadrà «per un motivo fondamentale: gli autori della riforma – in questo momento la campagna referendaria per il sì – partono dal quotidiano esercizio di una denigrazione della magistratura. Quando ci bombardano di giudizi negativi sulla magistratura – dal caso Garlasco a quello Tortora – parlano male della magistratura, la delegittimano agli occhi del popolo. Parlano alla pancia di coloro i quali hanno interesse per la loro stessa essenza, ad una delegittimazione della magistratura. E questi sono i massoni, i mafiosi, coloro i quali temono il controllo della magistratura». Lo ha detto il magistrato Nino Di Matteo, riferendosi alle parole espresse dal Procuratore di Napoli in un’intervista al Corriere della Calabria. «La mafia ha bisogno che agli occhi del popolo la magistratura risulti delegittimata», ha affermato il magistrato. «Ci saranno le persone perbene che voteranno sì, ci mancherebbe – ha aggiunto -. Ma io credo che proprio sulla base di questo presupposto i mafiosi e i grandi criminali voteranno sì».

