Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:41
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

verso il referendum

Gratteri a Bisceglie accolto dai sostenitori: «Votiamo “No”»

Il Procuratore in Puglia per un incontro al Teatro Garibaldi

Pubblicato il: 01/03/2026 – 19:39
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Gratteri a Bisceglie accolto dai sostenitori: «Votiamo “No”»

Nicola Gratteri ha partecipato oggi pomeriggio alla cerimonia di premiazione del concorso “Valore e Memoria” presso il Teatro Garibaldi di Bisceglie, in Puglia. Il premio è stato istituito dal questore della provincia di Barletta-Andria-Trani Alfredo Fabbrocini. Il procuratore di Napoli, prima di partecipare alla cerimonia, è stato accolto da un gruppo di cittadini che hanno espresso il loro sostegno nei confronti del magistrato per la sua battaglia per il No al referendum. «Stiamo con Gratteri, votiamo No» è stato il messaggio fatto trovare su uno striscione al procuratore di Napoli.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Nicola Gratteri
procuratore di Napoli
REFERENDUM
referendum giustizia
riforma sulla giustizia
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x