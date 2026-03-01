Gratteri a Bisceglie accolto dai sostenitori: «Votiamo “No”»

verso il referendum

Nicola Gratteri ha partecipato oggi pomeriggio alla cerimonia di premiazione del concorso “Valore e Memoria” presso il Teatro Garibaldi di Bisceglie, in Puglia. Il premio è stato istituito dal questore della provincia di Barletta-Andria-Trani Alfredo Fabbrocini. Il procuratore di Napoli, prima di partecipare alla cerimonia, è stato accolto da un gruppo di cittadini che hanno espresso il loro sostegno nei confronti del magistrato per la sua battaglia per il No al referendum. «Stiamo con Gratteri, votiamo No» è stato il messaggio fatto trovare su uno striscione al procuratore di Napoli.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato