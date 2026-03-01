Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
verso il referendum
Gratteri a Bisceglie accolto dai sostenitori: «Votiamo “No”»
Il Procuratore in Puglia per un incontro al Teatro Garibaldi
Pubblicato il: 01/03/2026 – 19:39
00:0000:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Nicola Gratteri ha partecipato oggi pomeriggio alla cerimonia di premiazione del concorso “Valore e Memoria” presso il Teatro Garibaldi di Bisceglie, in Puglia. Il premio è stato istituito dal questore della provincia di Barletta-Andria-Trani Alfredo Fabbrocini. Il procuratore di Napoli, prima di partecipare alla cerimonia, è stato accolto da un gruppo di cittadini che hanno espresso il loro sostegno nei confronti del magistrato per la sua battaglia per il No al referendum. «Stiamo con Gratteri, votiamo No» è stato il messaggio fatto trovare su uno striscione al procuratore di Napoli.
Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali