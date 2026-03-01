Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:24
guerra in oriente

La tv di Stato iraniana conferma la morte di Khamenei

Secondo diverse agenzie di stampa sono morti anche figlia, genero e nipote

Pubblicato il: 01/03/2026 – 8:03
ROMA La tv di Stato iraniana conferma la morte di Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran. “Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto” aveva scritto ieri Donald Trump su Truth. Sempre I media iraniani annunciano la morte della figlia, del genero e della nipote di Khamenei. Lo riferiscono diverse agenzie di stampa tra cui Afp e Tass. “Dopo aver contattato fonti bene informate all’interno della famiglia della guida suprema, la notizia del martirio della figlia, del genero e della nipote del leader rivoluzionario è stata purtroppo confermata”, ha scritto l’agenzia di stampa Fars, notizia riportata anche da altri media iraniani. (Ansa)

