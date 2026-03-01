La tv di Stato iraniana conferma la morte di Khamenei

guerra in oriente

ROMA La tv di Stato iraniana conferma la morte di Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran. “Khamenei, una delle persone più malvagie della storia, è morto” aveva scritto ieri Donald Trump su Truth. Sempre I media iraniani annunciano la morte della figlia, del genero e della nipote di Khamenei. Lo riferiscono diverse agenzie di stampa tra cui Afp e Tass. “Dopo aver contattato fonti bene informate all’interno della famiglia della guida suprema, la notizia del martirio della figlia, del genero e della nipote del leader rivoluzionario è stata purtroppo confermata”, ha scritto l’agenzia di stampa Fars, notizia riportata anche da altri media iraniani. (Ansa)

