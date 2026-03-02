Inter inarrestabile, vola verso lo scudetto

Punto di vista

Tutto il resto è noia! L’Inter strapazza il campionato e dimentica le amarezze europee. Il dolce arriva dal capolavoro griffato Dimarco e dal goal di Kalhanoglu. 2-0 al Genoa, De Rossi prende nota in chiave salvezza, Chivu svela il segreto dell’Inter: armonia di spogliatoio e niente musi lunghi. Falsa modestia. I campionati si vincono con grandi squadre e Dirigenti di spessore. Il Napoli non ha motori ad alta velocità e continua il percorso a fasi alterne. Vince a Verona ma tutto sembra un rifacimento di Giulietta e Romeo. Lukaku segna dopo mesi difficili e bagna con lacrime il 2-1. E’ tutto il cuore di Napoli, anzi del Napoli. Un pianto però il suo campionato. Ognuno faccia il mea culpa e Conte il sua culpa. Così come Allegri il protagonista mancato. Il Milan con Pavlovic e Leao segna due goal a fine gara e Cremona certifica la stagione rossonera. Nessuna lacuna tecnica ma squadra fragile che si taglia come un grissino. A volte le partite iniziano dalla fine. Pazzesco Roma-Juve. Gatti ai titoli di coda firma il 3-3. La Signora resta aggrappata alle speranze Champions, la Roma a molto di più. A un definitivo salto di qualità.