Terremoto, scossa da 4.5 nel Catanese

il sisma

Un forte terremoto si è verificato alle 7:05, in provincia di Catania. Il sisma, che ha avuto origine nella zona di Ragalna, è stato classificato dall’Ingv con una magnitudo 4.5. Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione. A seguire la terra ha continuato a tremare con una seconda scossa, di magnitudo 2.7. I vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania al momento non ha ricevuto richieste di intervento o segnalazioni di danni a persone o cose. Intanto, il sindaco, Enrico Trantino, ha disposto la sospensione delle attività didattiche delle scuole cittadine per motivi precauzionali disponendo verifiche nei plessi scolastici. Per questo motivo oggi non si svolgeranno lezioni.

Crolli a Ragalna

Il sisma “molto probabilmente è stato causato dalla faglia Calcerana e altre faglie note e censite nei nostri studi di microzonazione sismica di terzo livello che si confermano avanzati e molto attendibili” ha causato “crolli di muri di strade e tetti case disabitate” e “lesioni a numerosi edifici, compreso il Municipio”. Lo scrive su Facebook Salvo Cocina, capo dipartimento della Protezione civile regionale, che è in contatto col il sindaco Caruso. Sul posto, segnala Cocina, sono presenti squadre dei vigili del fuoco e nostri funzionari e volontari. “La macchina di protezione civile – conclude – è operativa”.

