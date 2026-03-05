Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:53
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

scatta il sequestro

Deposito abusivo di rifiuti speciali su un terreno nel Vibonese, deferito il proprietario

Sull’area, estesa per circa 150 mq, l’uomo aveva depositato materiale derivante da demolizioni

Pubblicato il: 05/03/2026 – 16:49
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Deposito abusivo di rifiuti speciali su un terreno nel Vibonese, deferito il proprietario

NARDODIPACE I Carabinieri della Stazione di Nardodipace hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia una persona ritenuta responsabile dei reati di deposito incontrollato di rifiuti e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità. In particolare, nel corso di un servizio di controllo del territorio, i militari hanno accertato che l’uomo aveva depositato, su un terreno di sua proprietà ubicato nel centro abitato di Nardodipace, rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti da demolizione, materiale ferroso, plastico e legnoso, posti a diretto contatto con il suolo e in assenza della prescritta autorizzazione.

Sequestrata l’area

L’area, estesa per circa 150 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro. L’interessato è stato inoltre deferito per l’inosservanza di apposita ordinanza sindacale, con la quale gli era stata prescritta la demolizione e la messa in sicurezza di un rudere pericolante insistente sul medesimo terreno. L’attività si inserisce nell’impegno dell’Arma al contrasto dei reati ambientali e alla salvaguardia del territorio, con particolare attenzione alle condotte che possono arrecare pregiudizio alla salute pubblica e al decoro urbano. Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per l’indagato, vale il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza irrevocabile di condanna.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
carabinieri vibo valentia
discarica nardodipace
Importanti
Nardodipace
Vibo Valentia
Categorie collegate
Cronaca
Ultime
Vibo Valentia
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x