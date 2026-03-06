Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:20
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la campagna di sensibilizzazione

«Basta tagli alla sanità pubblica»: all’Annunziata il presidio di Alleanza Verdi Sinistra

I prossimi appuntamenti sono in programma lunedì 9 marzo all’ospedale di Locri e giovedì 12 al “Chidichimo” di Trebisacce

Pubblicato il: 06/03/2026 – 18:08
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
«Basta tagli alla sanità pubblica»: all’Annunziata il presidio di Alleanza Verdi Sinistra

COSENZA E’ ripartito stamattina, con il presidio presso l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza, il tour presso i nosocomi calabresi per denunciare il collasso del sistema sanitario pubblico: una occasione di sensibilizzazione e consapevolezza finalizzata ad incontrare e informare i cittadini, le organizzazioni sindacali e di categoria, le associazioni e i movimenti sulle proposte che Alleanza Verdi Sinistra calabrese sta valutando insieme a tutti questi soggetti e che intende presentare ufficialmente alla fine di questa campagna nella sede istituzionale propria: il Parlamento italiano.

L’obiettivo di AVS è duplice: scorporare il piano di rientro dal bilancio della Regione e dichiarare lo stato di emergenza sanitaria in Calabria. Stamattina erano presenti i segretari regionali di Sinistra Italiana ed Europa Verde, Fernando Pignataro e Giuseppe Campana, la parlamentare del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico (nella foto in alto tra Pignataro e Pietro Tarasi, neosegretario provinciale del circolo AVS area urbana) e il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi (a sinistra nella foto in basso mentre parla con Pignataro e Campana).
«Basta coi tagli al servizio pubblico e gli aumenti alla sanità privata» ripetono gli attivisti, rilanciando la richiesta di assunzioni stabili di personale sanitario «e non interventi tampone come richiamare in servizio i medici in pensione: non servono misure improvvisate ma una risposta straordinaria a problemi eccezionali». Gli altri appuntamenti della Campagna Sanità e Diritto alla salute sono la mattina di lunedì 9 marzo davanti all’Ospedale di Locri e il giovedì successivo (12 marzo) alle ore 14 davanti all’Ospedale “Chidichimo” di Trebisacce. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Basta tagli alla sanità pubblica
campagna AVS sanità
Importanti
presidio avs annunziata
presidio AVS chidichimo trebisacce
presidio AVS ospedale Locri
presidio avs ospedali
tagli sanità pubblica
Categorie collegate
Cosenza
Politica
Reggio Calabria
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x