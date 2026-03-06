«Basta tagli alla sanità pubblica»: all’Annunziata il presidio di Alleanza Verdi Sinistra

la campagna di sensibilizzazione

COSENZA E’ ripartito stamattina, con il presidio presso l’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza, il tour presso i nosocomi calabresi per denunciare il collasso del sistema sanitario pubblico: una occasione di sensibilizzazione e consapevolezza finalizzata ad incontrare e informare i cittadini, le organizzazioni sindacali e di categoria, le associazioni e i movimenti sulle proposte che Alleanza Verdi Sinistra calabrese sta valutando insieme a tutti questi soggetti e che intende presentare ufficialmente alla fine di questa campagna nella sede istituzionale propria: il Parlamento italiano.

L’obiettivo di AVS è duplice: scorporare il piano di rientro dal bilancio della Regione e dichiarare lo stato di emergenza sanitaria in Calabria. Stamattina erano presenti i segretari regionali di Sinistra Italiana ed Europa Verde, Fernando Pignataro e Giuseppe Campana, la parlamentare del Movimento 5 Stelle Anna Laura Orrico (nella foto in alto tra Pignataro e Pietro Tarasi, neosegretario provinciale del circolo AVS area urbana) e il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi (a sinistra nella foto in basso mentre parla con Pignataro e Campana).

«Basta coi tagli al servizio pubblico e gli aumenti alla sanità privata» ripetono gli attivisti, rilanciando la richiesta di assunzioni stabili di personale sanitario «e non interventi tampone come richiamare in servizio i medici in pensione: non servono misure improvvisate ma una risposta straordinaria a problemi eccezionali». Gli altri appuntamenti della Campagna Sanità e Diritto alla salute sono la mattina di lunedì 9 marzo davanti all’Ospedale di Locri e il giovedì successivo (12 marzo) alle ore 14 davanti all’Ospedale “Chidichimo” di Trebisacce. (redazione@corrierecal.it)

