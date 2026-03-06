Milano, allarme bomba in tribunale: edificio evacuato

verifiche in corso

MILANO Questa mattina sono stati chiusi gli accessi al Palazzo di Giustizia di Milano per un allarme bomba. In questo momento in Piazza Scala, a pochi passi dal tribunale, è appena arrivato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per l’evento organizzato in occasione dei 150 anni del Corriere della sera. Con lui partecipano altre figure istituzionali tra cui il presidente del Senato Ignazio La Russa e della Camera Lorenzo Fontana già presente nel Piermarini. I sette piani del tribunale intanto sono stati evacuati e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia di Stato e la Locale, dopo alcune segnalazioni a ripetizione arrivate in Questura questa mattina che riferivano di presunti ordigni all’interno dell’edificio. E’ stato attivato il piano di emergenza e gli accessi resteranno chiusi fino al termine delle operazioni di bonifica.

Quattro telefonate al 112 per l’allarme bomba



Sono state quattro le telefonate giunte al numero unico 112 che annunciavano la presenza di una bomba a Palazzo di Giustizia di Milano. Sono state fatte tra le 8 e 20 alle 9. Due erano mute ma presumibilmente effettuate dalle stesse persone, visto il lasso di tempo. L’operatore del Nue ha riferito di una voce apparentemente straniera che parlava di una bomba. Le telefonate provenivano da numeri insoliti e non richiamabili. È quindi scattato il dispositivo d’emergenza di Polizia e vigili del fuoco.

