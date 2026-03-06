Protesta sulla gru a Siderno: scende dopo ore di trattative il 62enne di Brancaleone

momenti di tensione

SIDERNO Si è conclusa la protesta di Antonio Cuppari, il 62enne di Brancaleone che dalle 7 di questa mattina era salito su una gru nei pressi del centro commerciale di Siderno. L’uomo è sceso dopo aver dialogato per ore con un negoziatore dei Carabinieri, il quale lo ha impegnato in una lunga trattativa nel tentativo di convincerlo a desistere. Le ragioni del gesto sarebbero collegate alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’uomo negli scorsi anni. (m.r.)

