Ultimo aggiornamento alle 23:15
posizioni a confronto

Referendum costituzionale, grande partecipazione al convegno Aiga Castrovillari

La premessa dell’iniziativa era quella di andare oltre la propaganda esponendo le vere ragioni del sì e del no

Pubblicato il: 06/03/2026 – 22:48
CASTROVILLARI Grande partecipazione e Sala Consiliare gremita per il convegno “Referendum costituzionale, oltre la propaganda: le vere ragioni del sì e del no”, organizzato da AIGA Castrovillari. L’iniziativa ha registrato una presenza significativa di avvocati, operatori del diritto e cittadini, che hanno seguito con grande attenzione il confronto sui contenuti del quesito referendario. Particolarmente apprezzato il dibattito tra il Alessandro D’Alessio, Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari, che ha illustrato le ragioni del No, e Michele Donadio, Presidente della Camera Penale di Castrovillari, che ha esposto le tesi del , offrendo due letture autorevoli e approfondite della riforma.
Ad aprire il confronto è stata l’analisi tecnica del quesito referendario affidata all’avvocato Mimmo Mortati, che ha illustrato i contenuti della riforma e le modifiche costituzionali oggetto del voto. Nel corso dell’incontro è intervenuta anche la Presidente di Rete Nazionale Forense Calabria, avvocato Ermelinda Mazzei, con un saluto istituzionale, così come il Sindaco di Castrovillari Domenico Lo Polito, che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale.
Il dibattito conclusivo ha visto numerosi interventi da parte di avvocati, rappresentanti delle forze politiche e della società civile, contribuendo ad arricchire ulteriormente il confronto.
«L’obiettivo che ci eravamo posti – ha dichiarato il Presidente di AIGA Castrovillariavvocato Leonardo Graziadio – era quello di offrire alla città un momento di approfondimento serio su un tema di grande rilevanza istituzionale, andando oltre semplificazioni e propaganda. La grande partecipazione e la qualità del confronto dimostrano che questo obiettivo è stato raggiunto».
L’iniziativa si conferma così come un importante momento di informazione e confronto pubblico, con l’intento di contribuire a una partecipazione più consapevole dei cittadini al voto referendario.

Ultime dal Corriere della Calabria
