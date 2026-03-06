Skip to main content

Regione, Occhiuto incontra l’ambasciatore di Cuba in Italia

Jorge Luis Cepero Aguilar, in visita istituzionale in Calabria, ha fatto tappa agli uffici della Regione

Pubblicato il: 06/03/2026 – 17:01
CATANZARO Il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha incontrato l’ambasciatore di Cuba in Italia Jorge Luis Cepero Aguilar. A comunicarli è stato lo stesso governatore che ha postato una foto sui social. L’ambasciatore cubano, che in questi giorni si trova in visita istituzionale in Calabria, ha fatto una tappa negli uffici della Regione a Catanzaro.

