Trump: «Nessun accordo con l’Iran senza resa incondizionata»

medio-oriente

«Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata!». Lo scrive Donald Trump su Truth. «Dopo la resa incondizionata e dopo la selezione di un leader grande e accettabile – ha aggiunto Trump – noi e molti dei nostri meravigliosi e coraggiosi alleati lavoreremo instancabilmente per salvare l’Iran dall’orlo della distruzione, rendendolo economicamente più grande, migliore e più forte che mai».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato