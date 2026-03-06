Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:26
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

medio-oriente

Trump: «Nessun accordo con l’Iran senza resa incondizionata»

Lo afferma il presidente Usa

Pubblicato il: 06/03/2026 – 16:25
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Trump: «Nessun accordo con l’Iran senza resa incondizionata»

«Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata!». Lo scrive Donald Trump su Truth. «Dopo la resa incondizionata e dopo la selezione di un leader grande e accettabile – ha aggiunto Trump – noi e molti dei nostri meravigliosi e coraggiosi alleati lavoreremo instancabilmente per salvare l’Iran dall’orlo della distruzione, rendendolo economicamente più grande, migliore e più forte che mai».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
DONALD TRUMP
guerra iran usa israele
iran
medio oriente
STATI UNITI
Top
TRUMP
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x