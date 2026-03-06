Si legge in: 1 minuto
medio-oriente
Trump: «Nessun accordo con l’Iran senza resa incondizionata»
Lo afferma il presidente Usa
Pubblicato il: 06/03/2026 – 16:25
«Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata!». Lo scrive Donald Trump su Truth. «Dopo la resa incondizionata e dopo la selezione di un leader grande e accettabile – ha aggiunto Trump – noi e molti dei nostri meravigliosi e coraggiosi alleati lavoreremo instancabilmente per salvare l’Iran dall’orlo della distruzione, rendendolo economicamente più grande, migliore e più forte che mai».
