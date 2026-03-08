Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:18
la tragedia

Casali del Manco, incidente sulla Ss107: la vittima è il medico Agostino Filice

Nell’urto è morto il conducente della Swift, un dirigente medico in servizio all’ospedale di San Giovanni in Fiore

Pubblicato il: 08/03/2026 – 7:30
CASALI DEL MANCO E’ Agostino Filice la vittima di un incidente avvenuto – venerdì scorso – lungo la statale 107, nel comune di Casali del Manco (Cosenza). Due auto, una Suzuki Swift e una Fiat Punto, si sono scontrate per cause in corso di accertamento. Nell’urto è morto il conducente della Swift, un dirigente medico in servizio all’ospedale di San Giovanni in Fiore. L’altro è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Cosenza, il personale Anas, carabinieri, ambulanze e sanitari del servizio di emergenza 118.

