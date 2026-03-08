Gli Emirati hanno attaccato per la prima volta obiettivi di Teheran

il conflitto

ROMA I media israeliani tra cui la tv Kan e il sito di notizie Ynet hanno riferito che gli Emirati Arabi Uniti per la prima volta hanno attaccato obiettivi iraniani. Secondo Ynet l’attacco avrebbe preso di mira un impianto di desalinizzazione iraniano. Secondo Israele ciò sarebbe al momento solo un segnale per il regime, ma se gli attacchi iraniani dovessero intensificarsi, “c’è una reale possibilità che gli Emirati si uniscano alla campagna, seppur in modo limitato”, scrive il sito di notizie.