Il Cosenza non si ferma: Beretta stende l’Altamura e consolida il terzo posto

serie c

COSENZA Il Cosenza continua la sua corsa e conquista la terza vittoria in una settimana superando di misura il Team Altamura. Al “San Vito-Marulla” decide la rete nel primo tempo di Beretta, sufficiente per regalare ai rossoblù altri tre punti preziosi. La squadra silana, che arrivava alla sfida forte di cinque risultati utili consecutivi (quattro vittorie e un pareggio), allunga così la striscia positiva e mantiene il terzo posto in classifica con due punti di vantaggio sulla Salernitana, quarta. La partita Il match inizia con ritmi bassi e numerose interruzioni. Nei primi minuti l’Altamura prova a far valere l’intensità a centrocampo: al 7’ la panchina ospite chiede la revisione al monitor per un contatto tra Florenzi e Mbaye, ma il direttore di gara Liotta decide di non intervenire disciplinarmente. Poco dopo, al 14’, il Cosenza costruisce la prima vera occasione: Caporale mette un cross insidioso dalla sinistra che attraversa tutta l’area piccola, ma Ba non riesce ad arrivare sul pallone per la deviazione vincente. Al 18’ i padroni di casa chiedono una revisione per un duro fallo di Doumbia su Langella, ma l’arbitro conferma soltanto il cartellino giallo già assegnato. Il Cosenza riesce a trovare il guizzo decisivo al 25’. Ciotti sfonda sulla destra e pennella un cross preciso in area: Beretta si tuffa di testa e batte Alastra firmando l’1-0. Il gol dà fiducia ai rossoblù che continuano a spingere. Al 32’ un’azione verticale crea un batti e ribatti nell’area pugliese, con Florenzi che però conclude sul fondo. Al 40’ arriva un’altra buona chance per il Cosenza: Emmausso inventa un colpo di tacco che libera Ciotti in area, ma il suo tiro viene deviato in angolo. Dopo tre minuti di recupero le squadre vanno negli spogliatoi con i padroni di casa avanti di misura. L’Altamura rientra in campo con due cambi – Agostinelli per Doumbia e Curcio per Millico – e sfiora subito il pareggio: al 46’ Florio lascia partire un potente tiro da fuori area che trova però la pronta risposta di Pompei. Il Cosenza replica immediatamente e al 47’ va vicinissimo al raddoppio: Florenzi si presenta davanti ad Alastra, lo supera in uscita ma il suo tentativo si stampa sulla traversa. Al 61’ arriva il primo cambio rossoblù con l’ingresso di Cannavò al posto di Florenzi. Due minuti più tardi il Cosenza trova anche il gol con Ba, ma la rete viene annullata per una posizione di fuorigioco di Emmausso a inizio azione. La gara resta aperta. Palmieri finisce sul taccuino dell’arbitro, poi al 65’ lascia il posto a Contiliano. Proprio il nuovo entrato, al 66’, ha una buona opportunità in contropiede ma si fa ipnotizzare da Alastra. Al 75’ i rossoblù sfiorano ancora il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Dametto colpisce di testa, Alastra respinge e sulla ribattuta Caporale manda sull’esterno della rete. All’80’ ci prova anche Cannavò dalla distanza ma il portiere ospite è attento. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio: il Cosenza difende il vantaggio e porta a casa una vittoria fondamentale. Il gol di Beretta basta per piegare l’Altamura e proseguire il momento positivo dei rossoblù, che continuano a correre forte nelle zone alte della classifica e consolidano il terzo posto con due punti di margine sulla Salernitana. (redazione@corrierecal.it)

Il tabellino

COSENZA (4-3-2-1): Pompei; Ciotti, Moretti, Dametto, Caporale; Ba, Langella, Palmieri (65′ Contiliano); Emmausso (79′ Ferrara), Florenzi (61’ Cannavò); Beretta (79′ Achour). A disp.: Vettorel, Vannucchi, Contiero, Pintus, D’Orazio, Perlingieri, Baez. All.: Nuti (Buscè squalificato).

ALTAMURA (3-5-2): Alastra; Mbaye (78′ Mogentale), Zazza, Silletti; Falasca, Dipinto (71′ Nazzaro), Doumbia (46′ Curcio), Florio, Nicolao; Millico (46′ Agostinelli), Rosafio (51′ Simone). A disp.: Viola, Suazo, Poli, Esposito, Fantoni. All.: Mangia.

ARBITRO: Liotta di Castellammare di Stabia.

MARCATORI: 25′ Beretta

NOTE: ammoniti Doumbia, Nicolao e Di Pinto (TA), Caporale e Palmieri (C). Angoli 5-1 per il Cosenza. Recupero: 3’/4’.

