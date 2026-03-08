Provinciali a Catanzaro, Giampà scende in campo: «Dobbiamo restituire il diritto di voto ai cittadini»

verso il voto

CATANZARO «Mi sono candidato come consigliere provinciale, lo so, non lo sapevate e non lo pensavo neanche io, ma in questi anni abbiamo capito soprattutto quant’è importante avere un riferimento provinciale presente». In un reel diffuso sui propri canali social, il sindaco di San Pietro a Maida Domenico Giampà annuncia la candidatura alle prossime Provinciali di Catanzaro. Una notizia anticipata ieri dal Corriere della Calabria. «Non mi rivolgo soltanto però così ai comuni del mio comprensorio, mi rivolgo a tutti gli amministratori della provincia di Catanzaro, ai comuni costieri, a quelli piccoli, montani, fino alle grandi città, dobbiamo costruire una rete di competenze, di eccellenze, di amministratori che amano il territorio, dobbiamo superare però anche la legge Delrio, dobbiamo restituire il diritto di voto a tutti i cittadini, sarà una battaglia che porterò avanti anche le consigliere provinciali», assicura il primo cittadino. Che chiosa: «Il voto ponderato divide, pone una differenza tra un amministratore di un comune piccolo rispetto agli omologhi dei grandi centri, ma l’amore per i nostri territori non conosce confini, costruiamo insieme questa nuova provincia».

LEGGI ANCHE

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato