Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 15:31
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la dichiarazione

Tajani: «Rientrati 25mila italiani, tensione alleggerita»

Lo ha detto il ministro degli Esteri parlando con i giornalisti alla Farnesina

Pubblicato il: 08/03/2026 – 15:27
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Tajani: «Rientrati 25mila italiani, tensione alleggerita»

ROMA «L’Iran aveva detto una cosa, poi non ha mantenuto l’impegno che aveva preso con i Paesi dell’area del Golfo, ma anche con l’Azerbaigian. Continua a lanciare droni e missili e questo dimostra che non c’è voglia di alleggerire la tensione, lo scontro. Speriamo che l’Iran venga a più miti consigli perché così si isola sempre di più. Anche dal mondo musulmano e dal mondo arabo». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti alla Farnesina. Il ministro ha sottolineato inoltre un incremento di uscite da Israele, da dove «sono usciti due convogli uno da Gerusalemme e uno da Tel Aviv e quindi c’è una situazione di tensione alleggerita». «Arrivano anche meno richieste alle nostre ambasciate e ai nostri consolati, qui alla Task Force Golfo, quindi direi che c’è un miglioramento importante rispetto a ieri e a l’altroieri per quanto riguarda i nostri concittadini», ha aggiunto il ministro degli Esteri, «rimane ancora un numero consistente alle Maldive ma il lavoro del nostro consolato e dell’ambasciata a Colombo è molto efficiente, tant’è che stanno arrivando anche ringraziamenti da cittadini di altri paesi». 

Argomenti
antonio tajani
farnesina
guerra iran
guerra medio oriente
iran
Top
Categorie collegate
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x