Tajani: «Rientrati 25mila italiani, tensione alleggerita»

la dichiarazione

ROMA «L’Iran aveva detto una cosa, poi non ha mantenuto l’impegno che aveva preso con i Paesi dell’area del Golfo, ma anche con l’Azerbaigian. Continua a lanciare droni e missili e questo dimostra che non c’è voglia di alleggerire la tensione, lo scontro. Speriamo che l’Iran venga a più miti consigli perché così si isola sempre di più. Anche dal mondo musulmano e dal mondo arabo». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti alla Farnesina. Il ministro ha sottolineato inoltre un incremento di uscite da Israele, da dove «sono usciti due convogli uno da Gerusalemme e uno da Tel Aviv e quindi c’è una situazione di tensione alleggerita». «Arrivano anche meno richieste alle nostre ambasciate e ai nostri consolati, qui alla Task Force Golfo, quindi direi che c’è un miglioramento importante rispetto a ieri e a l’altroieri per quanto riguarda i nostri concittadini», ha aggiunto il ministro degli Esteri, «rimane ancora un numero consistente alle Maldive ma il lavoro del nostro consolato e dell’ambasciata a Colombo è molto efficiente, tant’è che stanno arrivando anche ringraziamenti da cittadini di altri paesi».