Cocaina e armi nel Cosentino: tre persone arrestate in flagranza

le operazioni

COSENZA Tre arresti in flagranza nel Cosentino per detenzione e spaccio di droga e porto abusivo di armi. Nell’ambito di controlli eseguiti nei giorni scorsi, la polizia di Stato ha arrestato un uomo a Marano Marchesato per detenzione illecita di stupefacente e detenzione illegale di arma comune da sparo. In particolare, durante una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato nell’abitazione dell’uomo un quantitativo di cocaina, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento in dosi dello stupefacente, nonché una pistola semiautomatica, con matricola punzonata e, quindi, clandestina. Nei giorni successivi, la polizia ha proceduto al sequestro di circa 600 grammi di cocaina, in parte rinvenuti a bordo di un’auto su cui viaggiava un uomo di Marano Principato, in parte nell’abitazione della famiglia dell’uomo. Infine, a Cosenza, un uomo è stato arrestato in flagranza di reato poiché trovato in possesso di 1 chilo di cocaina. La droga era nascosta all’interno di un mobile, la cui chiave era custodita dall’uomo in un garage nella corte comune del palazzo di residenza. Per i primi due, su richiesta della Procura di Cosenza, il gip ha disposto la misura degli arresti domiciliari, per il terzo si attende l’udienza di convalida e le successive valutazioni del giudice.

