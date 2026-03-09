Iran, la Nato abbatte un altro missile diretto in Turchia

Medio Oriente

Il ministero della Difesa turco rende noto che un missile balistico lanciato dall’Iran è stato abbattuto nello spazio aereo turco. Il missile è stato distrutto dalle difese della Nato stanziate nel Mediterraneo orientale, ha affermato Ankara, aggiungendo che frammenti di munizioni sono caduti in campi vuoti a Gaziantep, nel sud-est della Turchia.

«La Turchia attribuisce grande importanza alle relazioni di buon vicinato e alla stabilità regionale», ha dichiarato il Ministero della Difesa citato da al Jazeera. «Tuttavia, sottolineiamo ancora una volta che tutte le misure necessarie saranno adottate con decisione e senza esitazione contro qualsiasi minaccia diretta al territorio e allo spazio aereo del nostro Paese». «Ribadiamo inoltre che è nell’interesse di tutti prestare attenzione agli avvertimenti della Turchia in merito», ha affermato il Ministero.

