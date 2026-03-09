Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 14:15
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Medio Oriente

Iran, la Nato abbatte un altro missile diretto in Turchia

I frammenti sono caduti in campi vuoti a Gaziantep

Pubblicato il: 09/03/2026 – 14:01
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Iran, la Nato abbatte un altro missile diretto in Turchia

Il ministero della Difesa turco rende noto che un missile balistico lanciato dall’Iran è stato abbattuto nello spazio aereo turco. Il missile è stato distrutto dalle difese della Nato stanziate nel Mediterraneo orientale, ha affermato Ankara, aggiungendo che frammenti di munizioni sono caduti in campi vuoti a Gaziantep, nel sud-est della Turchia.
«La Turchia attribuisce grande importanza alle relazioni di buon vicinato e alla stabilità regionale», ha dichiarato il Ministero della Difesa citato da al Jazeera. «Tuttavia, sottolineiamo ancora una volta che tutte le misure necessarie saranno adottate con decisione e senza esitazione contro qualsiasi minaccia diretta al territorio e allo spazio aereo del nostro Paese». «Ribadiamo inoltre che è nell’interesse di tutti prestare attenzione agli avvertimenti della Turchia in merito», ha affermato il Ministero.

(Foto da X)

Argomenti
guerra in medio oriente
iran
nato
Nato intercetta missile
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x