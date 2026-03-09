Klaus Davi aggredito da ultras del Milan a San Siro

La denuncia

MILANO Una decina di ultras milanisti ha accerchiato, immobilizzato e colpito a calci e pugni il giornalista Klaus Davi che nel pomeriggio di domenica si trovava in Piazza Axum, tradizionale ritrovo della tifoseria milanista, dove gli appartenenti al movimento di “Banditi Curva Sud Milano” si erano dati appuntamento per il derby di domenica sera, tra l’altro a margine dell’iniziativa promossa dai City Angels “Derby della solidarietà” con cui le due tifoserie avversarie hanno raccolto fondi per i senzatetto. Lo rende noto il legale del giornalista Eugenio Minniti. Davi – che da due anni sta conducendo un’inchiesta sulle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle curve milanista e interista e ha documentato anche numerose riunioni degli Ultras (pubblicate anche dalla trasmissione di Rai 3 “Report”) a Cinisello Balsamo e al “Baretto 1957” (ritrovo degli Ultras interisti) e l’incontro con Berto Bellocco, fratello di Antonio, avvenuto a San Ferdinando in Calabria nel maggio 2025 – è stato accerchiato, immobilizzato e picchiato da una decina di uomini con calci e un pugno assestatogli da un ultrà centrandolo sopra la tempia, e che hanno tentato di sottrargli il telefono cellulare obbligandolo a cancellare quanto ripreso durante il suo sopralluogo in Piazza Axum. Centinaia di appartenenti alla Curva Sud si erano dati appuntamento nella piazza e Davi si era recato sul posto per documentare la riunione, peraltro ampiamente pubblicizzata sui social delle organizzazioni ultras.

All’aggressione hanno assistito decine di persone senza intervenire. Nonostante le minacce e le botte, Davi, ormai avvezzo a situazioni difficili, ha mantenuto la calma e la lucidità ed è riuscito a riprendere tutta la scena con un secondo telefonino. «Il giornalista – fa sapere il suo legale Eugenio Minniti – per le sue inchieste è stato sentito come persona informata sui fatti dalla squadra mobile di Milano a dicembre 2024 e, a quanto abbiamo appreso, dovrebbe essere sentito prossimamente anche dalla Direzione Investigativa Antimafia, sempre per le sue inchieste nelle curve». «Milano non è Teheran, non ci possono essere zone franche delegate alla “sicurezza” degli Ultras – ha continuato il legale di Klaus Davi – Il mio assistito non intende arretrare e continuerà le sue inchieste come ha sempre fatto senza tornare sui propri passi fin dal giorno dell’omicidio di Antonio Bellocco. Il giornalista presenterà nelle prossime ore una denuncia contro ignoti”, ha concluso Eugenio Minniti. Davi non ha riportato ferite ed è attualmente sotto osservazione medica e cardiologica. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato