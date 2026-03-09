Si legge in: 1 minuto
medio oriente
Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa
Sul tavolo la situazione internazionale e gli effetti della crisi
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: la guerra in Iran e in Medioriente. Analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso. Lo riporta una nota del Quirinale.
