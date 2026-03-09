Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:45
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

medio oriente

Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa

Sul tavolo la situazione internazionale e gli effetti della crisi

Pubblicato il: 09/03/2026 – 18:27
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Mattarella convoca il Consiglio supremo di difesa

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il Consiglio Supremo di Difesa, al Palazzo del Quirinale, per venerdì 13 marzo 2026 alle ore 10 con il seguente ordine del giorno: la guerra in Iran e in Medioriente. Analisi della situazione internazionale e degli effetti della crisi in corso. Lo riporta una nota del Quirinale. 

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Consiglio supremo di difesa
guerra in medio oriente
iran
palazzo del quirinale
Quirinale
Sergio Mattarella
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x